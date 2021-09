Usa, i decessi per Covid superano quelli dell'influenza spagnola (Di lunedì 20 settembre 2021) Il numero dei decessi per Covid negli Stati Uniti è più alto di quello dell'influenza spagnola del 1918. I morti per coronavirus, infatti, sono saliti a 675.446, secondo i dati della Johns Hopkins ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 20 settembre 2021) Il numero deipernegli Stati Uniti è più alto di quellodel 1918. I morti per coronavirus, infatti, sono saliti a 675.446, secondo i datia Johns Hopkins ...

