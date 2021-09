Uomini e Donne, anticipazioni 20 settembre: nuovo scontro tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Primo bacio tra Ida Platano e un cavaliere. Matteo Fioravanti chiude una conoscenza a causa di Joele Milan (Di lunedì 20 settembre 2021) Uomini e Donne, anticipazioni 20 settembre: come comincia la seconda settimana? Scopriamolo insieme. Uomini e Donne, anticipazioni 20 settembre: scatta il bacio tra Ida e Marcello Sembra essere nato qualcosa tra l’ex fidanzata di Riccardo Guarnieri e il cavaliere Marcello. Tuttavia l’interesse pare essere maggiore da parte di Ida. Come andrà a finire? Ancora nessun cavaliere per Gemma Galgani e Tina Cipollari la punzecchia sui “ritocchini” Gemma Galgani ha una nuova delusione, perché ancora nessun cavaliere scende per conoscerla e ovviamente Tina ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 20 settembre 2021)20: come comincia la seconda settimana? Scopriamolo insieme.20: scatta iltra Ida e Marcello Sembra essere nato qualcosa tra l’ex fidanzata di Riccardo Guarnieri e ilMarcello. Tuttavia l’interesse pare essere maggiore da parte di Ida. Come andrà a finire? Ancora nessunperla punzecchia sui “ritocchini”ha una nuova delusione, perché ancora nessunscende per conoscerla e ovviamente...

