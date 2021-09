Una Vita, anticipazioni spagnole: Genoveva ucciderà Velasco? (Di lunedì 20 settembre 2021) Quando l'avvocato Velasco ha deciso di mettersi contro Genoveva Salmeron ha commesso un errore madornale e presto se ne renderà conto, come segnalano le anticipazioni spagnole di Una Vita. La dark lady, accusata dell'omicidio di Marcia Sampaio, si è avvalsa del legale per la sua difesa promettendo all'uomo di ricompensarlo nel modo che lui desidera, ossia intraprendendo una relazione d'amore. Velasco, infatti, è innamorato pazzo della Salmeron e sta facendo di tutto per farla assolvere e per poter finalmente stare con lei. Alla fine del processo, Genoveva sarà davvero proclamata innocente e, a quel punto, Velasco proverà addirittura a liberarsi per sempre di Felipe, di cui la donna si riscoprirà innamorata quando l'Alvarez Hermoso finirà in coma dopo ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 20 settembre 2021) Quando l'avvocatoha deciso di mettersi controSalmeron ha commesso un errore madornale e presto se ne renderà conto, come segnalano ledi Una. La dark lady, accusata dell'omicidio di Marcia Sampaio, si è avvalsa del legale per la sua difesa promettendo all'uomo di ricompensarlo nel modo che lui desidera, ossia intraprendendo una relazione d'amore., infatti, è innamorato pazzo della Salmeron e sta facendo di tutto per farla assolvere e per poter finalmente stare con lei. Alla fine del processo,sarà davvero proclamata innocente e, a quel punto,proverà addirittura a liberarsi per sempre di Felipe, di cui la donna si riscoprirà innamorata quando l'Alvarez Hermoso finirà in coma dopo ...

