Una madre deve essere costretta a chiedere “pietà” per non veder pubblicati su internet video e foto del figlio morto? (Di lunedì 20 settembre 2021) Le nostre vite, in diretta. I social network sono un bacino dal quale attingere: un archivio per consultare il passato, ma anche una sorta di istantanea del presente, per contestualizzare eventi che ci capitano. Lo sa bene la madre del piccolo Samuele, il bambino di 4 anni precipitato da un balcone in via Foria, a Napoli. La tragedia è ancora avvolta nel mistero e si sta cercando di capire se abbia avuto un ruolo il 38enne domestico della famiglia, Mariano Cannio (il quale ha dichiarato di aver preso in braccio il bambino, ma di non aver capito come possa essere successo che sia precipitato al suolo). LEGGI ANCHE > Cosa succederà a TikTok ora che Biden è presidente degli Stati Uniti Piccolo Samuele, la madre chiede di non divulgare video e foto Una tragedia che sicuramente ha colpito gran parte ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 20 settembre 2021) Le nostre vite, in diretta. I social network sono un bacino dal quale attingere: un archivio per consultare il passato, ma anche una sorta di istantanea del presente, per contestualizzare eventi che ci capitano. Lo sa bene ladel piccolo Samuele, il bambino di 4 anni precipitato da un balcone in via Foria, a Napoli. La tragedia è ancora avvolta nel mistero e si sta cercando di capire se abbia avuto un ruolo il 38enne domestico della famiglia, Mariano Cannio (il quale ha dichiarato di aver preso in braccio il bambino, ma di non aver capito come possasuccesso che sia precipitato al suolo). LEGGI ANCHE > Cosa succederà a TikTok ora che Biden è presidente degli Stati Uniti Piccolo Samuele, lachiede di non divulgareUna tragedia che sicuramente ha colpito gran parte ...

Advertising

Pontifex_it : Guardando la Madre Addolorata ci apriamo a una fede che si fa compassione, che ci fa solidali con chi è nel bisogno… - Agenzia_Ansa : Ancora due femminicidi, uno in Lombardia, l'altro in Calabria. Una donna, madre di due figli, è stata uccisa dall'e… - ddinno : RT @paol_2911: Mia madre ha quasi 80 anni. È stata maestra elementare tutta una vita, quando la maestra era una sola. Capita che incontri… - edoludo : Con una madre così, non potevano che diventare assassini. - forummediaset : Una moglie chiede la separazione con addebito, il mantenimento per i figli e il pagamento dell'affitto di un'altra… -