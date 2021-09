Una biografia «geniale» tra ribellione e creatività (Di lunedì 20 settembre 2021) L’ennesima burla dell’enfant terrible Sylvano Bussotti ruzzola anche sul volume Sylvano Bussotti e l’opera geniale del musicologo Renzo Cresti, pubblicato da Maschietto editore di Firenze e pensato come omaggio per quei novant’anni che l’artista ha lasciato da commemorare e ricomporre a chi resta. Il volume, pregevole per fattura e qualità delle immagini, nonché nel dono in un inedito, si aggiunge a una bibliografia oggi non troppo ricca, tolti i libri-opera d’arte, non sempre reperibili, dello stesso Bussotti. Cresti condensa con … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 20 settembre 2021) L’ennesima burla dell’enfant terrible Sylvano Bussotti ruzzola anche sul volume Sylvano Bussotti e l’operadel musicologo Renzo Cresti, pubblicato da Maschietto editore di Firenze e pensato come omaggio per quei novant’anni che l’artista ha lasciato da commemorare e ricomporre a chi resta. Il volume, pregevole per fattura e qualità delle immagini, nonché nel dono in un inedito, si aggiunge a una bibliografia oggi non troppo ricca, tolti i libri-opera d’arte, non sempre reperibili, dello stesso Bussotti. Cresti condensa con … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

joseph___san : @MattBest__ - SimiWonderland : RT @MarinaTorossi: 'Bobi era inadatto a qualsiasi funzione se non quella di capire e di essere'. L'ultimo tra i libri di #RobertoCalasso no… - mastrobradipo : RT @CIaudiaGiulia: Memo to self Libri da comprare “L’inattesa. Angela #Merkel, una biografia politica” di Tonia Mastrobuoni (in arte @m… - CIaudiaGiulia : Memo to self Libri da comprare “L’inattesa. Angela #Merkel, una biografia politica” di Tonia Mastrobuoni (in arte @mastrobradipo) - fainformazione : Maria di Uomini e Donne, biografia: chi è, età, altezza, peso, fidanzato, Instagram e vita privata - Maria è una c… -