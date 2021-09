Un nuovo percorso pedonale e una pista ciclabile in zona stazione: al via il cantiere (Di lunedì 20 settembre 2021) Mercoledì 22 settembre inizieranno i lavori relativi a due interventi che interessano due aree attigue del piazzale della stazione ferroviaria. In particolare, i lavori riguardano l'intervento 'A' ... Leggi su riminitoday (Di lunedì 20 settembre 2021) Mercoledì 22 settembre inizieranno i lavori relativi a due interventi che interessano due aree attigue del piazzale dellaferroviaria. In particolare, i lavori riguardano l'intervento 'A' ...

Advertising

ComuneMI : La collezione permanente del @MudecMi si rinnova e racconta una storia nuova: 'Milano globale. Il mondo visto da qu… - LupoGri45257305 : NUOVO PERCORSO DEI FORI IMPERIALI Oggi basta un solo ticket per visitare il Foro Romano e i Fori Imperiali.Grazie a… - roberto_pella : RT @mandelli_andrea: Oggi all’apertura dell'anno scolastico a Pizzo Calabro alla presenza del Presidente Mattarella. Il ritorno a scuola è… - MarinaGalfetti : RT @LauraGaravini: Elezioni in #Germania innescheranno scenari che si rifletteranno su tutta #Europa. Già prima della formazione del nuovo… - destri_li : RT @SiTro82: @Franz6081 L’errore forse è quello, autisti che non conoscono il nuovo percorso, bus senza gps e orari di passaggio solo teori… -