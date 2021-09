Ultime Notizie Roma del 20-09-2021 ore 11:10 (Di lunedì 20 settembre 2021) Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio vaccini oggi al via le somministrazioni della terza dose costa sulla terza dose a tutti la politica si diventa le decisioni della scienza in giornata la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto con il Green pass diventerà obbligatorio dal 15 ottobre per una platea di circa 23 milioni di lavoratori regole Verranno anche per la camera ha detto il presidente fico scuola oggi in classe anche Puglie Club ingresso completato preoccupano i Trust o corti e i supplenti oltre 7 milioni 400 mila gli studenti tornati in aula la cerimonia con il capo dello Stato il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi sarà trasmessa da Raiuno a partire dalle 16:30 è salita 8 numero delle vittime della sparatoria all’Università di Perna nella Siberia occidentale lo riferisce la ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 20 settembre 2021)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio vaccini oggi al via le somministrazioni della terza dose costa sulla terza dose a tutti la politica si diventa le decisioni della scienza in giornata la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto con il Green pass diventerà obbligatorio dal 15 ottobre per una platea di circa 23 milioni di lavoratori regole Verranno anche per la camera ha detto il presidente fico scuola oggi in classe anche Puglie Club ingresso completato preoccupano i Trust o corti e i supplenti oltre 7 milioni 400 mila gli studenti tornati in aula la cerimonia con il capo dello Stato il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi sarà trasmessa da Raiuno a partire dalle 16:30 è salita 8 numero delle vittime della sparatoria all’Università di Perna nella Siberia occidentale lo riferisce la ...

