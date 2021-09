Udinese, Silvestri: «Siamo un gruppo tosto. I quattro gol del Napoli…» (Di lunedì 20 settembre 2021) Marco Silvestri, portiere dell’Udinese, ha parlato al termine del match perso contro il Napoli: le sue dichiarazioni Marco Silvestri, portiere dell’Udinese, ha parlato al termine del match perso contro il Napoli. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. NAPOLI – «Prendere quattro gol fa male. L’auspicio è sempre di non subirne, ma stasera abbiamo giocato contro una squadra di altissimo livello». Udinese – «Siamo tosti e abbiamo qualità, i quattro gol subiti derivano dal fatto che volevamo sempre giocare la nostra partita. Siamo un gruppo interessante, composto da tante nazionalità. Pochi italiani, ma nel calcio è normale». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 settembre 2021) Marco, portiere dell’, ha parlato al termine del match perso contro il Napoli: le sue dichiarazioni Marco, portiere dell’, ha parlato al termine del match perso contro il Napoli. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. NAPOLI – «Prenderegol fa male. L’auspicio è sempre di non subirne, ma stasera abbiamo giocato contro una squadra di altissimo livello».– «tosti e abbiamo qualità, igol subiti derivano dal fatto che volevamo sempre giocare la nostra partita.uninteressante, composto da tante nazionalità. Pochi italiani, ma nel calcio è normale». L'articolo proviene da Calcio News 24.

