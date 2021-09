Udinese-Napoli, Spalletti: “La squadra sa quello che deve fare. Arrivano segnali importanti. Il nostro riferimento è la storia del club e non il +10 sulla Juve (Di lunedì 20 settembre 2021) Udinese-Napoli, Luciano Spalletti al termine della gara ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di sky sport: Spalletti SU Udinese Napoli “Mia figlia aveva la maglia di Osimhen? L’ha scelta da sola, non gliel’ho consigliata io (ride, ndr). Mi aspettavo questa crescita della squadra e la prestazione? C’erano stati segnali importanti a Leicester, la squadra aveva iniziato ad essere convinta delle proprie qualità, di essere squadra in campo come s’è visto. I calciatori possono determinare con le loro giocate e non è facile, ma fanno la differenza. Se poi nelle grandi individualità ci metti atteggiamento di squadra, diventa il massimo. Koulibaly e Fabian? Kalidou ogni volta crea ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 20 settembre 2021), Lucianoal termine della gara ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di sky sport:SU“Mia figlia aveva la maglia di Osimhen? L’ha scelta da sola, non gliel’ho consigliata io (ride, ndr). Mi aspettavo questa crescita dellae la prestazione? C’erano statia Leicester, laaveva iniziato ad essere convinta delle proprie qualità, di esserein campo come s’è visto. I calciatori possono determinare con le loro giocate e non è facile, ma fanno la differenza. Se poi nelle grandi individualità ci metti atteggiamento di, diventa il massimo. Koulibaly e Fabian? Kalidou ogni volta crea ...

