Udinese Napoli LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di lunedì 20 settembre 2021) Alla Dacia Arena, il match valido per la 4ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Udinese e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Alla “Dacia Arena”, Udinese e Napoli si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Udinese Napoli 0-0 moviola Fischio d’inizio alle ore 20:45. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Udinese Napoli 0-0: risultato e tabellino Marcatori: Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Stryger ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 settembre 2021) Alla Dacia Arena, ilvalido per la 4ª giornata di Serie A 2021/2022 tra, risultato,Alla “Dacia Arena”,si affrontano nelvalido per la 4ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio alle ore 20:45. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eMarcatori:(3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Stryger ...

Advertising

Udinese_1896 : Scendiamo in campo così?? ••• Our starting XI to face #Napoli?? ???? #ForzaUdinese #AlèUdin #WeAreCalcio #SerieATIM… - CalcioNapoli24 : - infoitsport : Attacco al potere: l'Udinese tenta il blitz contro il Napoli per il primato in classifica - infoitsport : Udinese-Napoli, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - infoitsport : LIVE - Udinese-Napoli, pre-partita: Spalletti con 3 cambi, Gotti con l'attacco leggero -