Udinese-Napoli live dalle 20.45: Elmas e Rrhamani per l'assalto alla vetta (Di lunedì 20 settembre 2021) assalto alla vetta. Nel posticipo del lunedì sera il Napoli fa visita all'Udinese per continuare la sua marcia e prendersi il primato solitario. Arbitra Manganiello con Alassio e... Leggi su ilmattino (Di lunedì 20 settembre 2021). Nel posticipo del lunedì sera ilfa visita all'per continuare la sua marcia e prendersi il primato solitario. Arbitra Manganiello con Alassio e...

Advertising

Udinese_1896 : Scendiamo in campo così?? ••• Our starting XI to face #Napoli?? ???? #ForzaUdinese #AlèUdin #WeAreCalcio #SerieATIM… - CalcioNapoli24 : - infoitsport : Attacco al potere: l'Udinese tenta il blitz contro il Napoli per il primato in classifica - infoitsport : Udinese-Napoli, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - infoitsport : LIVE - Udinese-Napoli, pre-partita: Spalletti con 3 cambi, Gotti con l'attacco leggero -