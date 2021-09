Udinese-Napoli: le formazioni ufficiali, torna Mario Rui, c’è Elmas (Di lunedì 20 settembre 2021) formazioni ufficiali di Udinese-Napoli. Gotti non cambia quasi nulla della trasferta con lo Spezia. Spalletti inserisce Elmas e Mario Rui. Arriva la conferma in difesa per Rrahamani che viene schierato al posto di Manolas ed al fianco di Koulibaly. Sulla sinistra ritorna il portoghese Mario Rui. Sorpresa sulla trequarti con Elmas al posto di Zielinski. Politano schierato in attacco con Osimhen e Insigne. StartingXI: Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Fabian, Elmas, Politano, Osimhen, Insigne.#UdineseNapoli #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/EFlYYSCn9I — Official SSC Napoli (@sscNapoli) ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 20 settembre 2021)di. Gotti non cambia quasi nulla della trasferta con lo Spezia. Spalletti inserisceRui. Arriva la conferma in difesa per Rrahamani che viene schierato al posto di Manolas ed al fianco di Koulibaly. Sulla sinistra riil portogheseRui. Sorpresa sulla trequarti conal posto di Zielinski. Politano schierato in attacco con Osimhen e Insigne. StartingXI: Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly,Rui, Anguissa, Fabian,, Politano, Osimhen, Insigne.##ForzaSempre pic.twitter.com/EFlYYSCn9I — Official SSC(@ssc) ...

