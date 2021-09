Udinese-Napoli: goal di Insigne o Osimhen? Arriva il verdetto della Lega di serie A (Di lunedì 20 settembre 2021) Udinese-Napoli, il gol che sbocca la partita alla Dacia Arena, inizialmente attribuito a Insigne, viene assegnato a Victor Osimhen. Primo tempo più che positivo per il Napoli, in vantaggio di due lunghezze sull’ Udinese nonostante un avvio difficoltoso: il primo sigillo dei ragazzi di Spalletti è però oggetto di contesa tra due compagni di squadra, Lorenzo Insigne e Victor Osimhen. Più di qualche dubbio vi era sulla paternità del goal. Pallonetto di Lorenzo Insigne che supera Silvestri e si insacca grazie al tocco di Osimhen, che evita l’intervento di Samir e le conseguenti brutte sorprese. serie A 2021/22: Napoli in testa alla classifica in solitaria. ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 20 settembre 2021), il gol che sbocca la partita alla Dacia Arena, inizialmente attribuito a, viene assegnato a Victor. Primo tempo più che positivo per il, in vantaggio di due lunghezze sull’nonostante un avvio difficoltoso: il primo sigillo dei ragazzi di Spalletti è però oggetto di contesa tra due compagni di squadra, Lorenzoe Victor. Più di qualche dubbio vi era sulla paternità del. Pallonetto di Lorenzoche supera Silvestri e si insacca grazie al tocco di, che evita l’intervento di Samir e le conseguenti brutte sorprese.A 2021/22:in testa alla classifica in solitaria. ...

