Udinese-Napoli 0-4, azzurri da favola: Spalletti primo da solo (Di lunedì 20 settembre 2021) Udinese-Napoli va in archivio con la quarta vittoria consecutiva degli uomini di Spalletti, che battono una pur volenterosa squadra bianconera. Belli per fattura, tutti i gol realizzati dai partenopei. Così la cronaca, i promossi e i bocciati della sfida. Il primo tempo di Udinese-Napoli L'Udinese parte bene, con una manovra fluida e al 4? Pussetto cerca la porta avversaria con una rovesciata molto complessa, che manda la sfera larga sul fondo. Poco dopo Pereyra va a terra nell'area partenopea dopo un contatto con Di Lorenzo, ma dopo un controllo al VAR, si continua senza penalty. Poi si accende il Napoli, che al 13?, con Insigne, sfiora il vantaggio, anche se la risposta di Silvestri è comunque efficace. Al 17? si fa pericoloso Deulofeu, che ...

Udinese_1896 : Scendiamo in campo così?? ••• Our starting XI to face #Napoli?? ???? #ForzaUdinese #AlèUdin #WeAreCalcio #SerieATIM… - Gazzetta_it : Gol! Udinese - Napoli 0-1, rete di Insigne L. (NAP) - Udinese_1896 : #UdineseNapoli 0-4 Si chiude qui la sfida tra Udinese e Napoli. Primo stop stagionale per i bianconeri #ForzaUdinese ???? - CyberPlant_ : L'anno prossimo tornerà il derby del Friuli: #Udinese vs #Pordenone. Sì, ma non in Serie A. Questa sera, i biancone… - GinoRIVIECCIO : Possesso palla: 80% Napoli, 20% portiere dell'Udinese! -