Udinese | Campoccia | «Gotti ha saputo creare empatia all’interno del gruppo»

(Di lunedì 20 settembre 2021) Il vice presidente dell’, Stefano, ha parlato a Radio Marte in vista della sfida di questa sera contro il Napoli. Le sue parole Stefano, vice presidente dell’, ha parlato a Radio Marte in vista della sfida di questa sera contro il Napoli. Le sue parole.– «hadel, l’allenatore parla al cuore delle persone e nell’anima dei ragazzi che sono ogni volta di Paesi diversi e molto giovani, il tema dell’ambientamento è molto serio. L’è una vetrina importante, chi arriva da noi si innamora perché l’ambiente è molto sereno e professionale. Ora c’è anche il brivido di vedere la squadra partire bene ...

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Campoccia

Di seguito le sue parole:: 'Tutta Napoli starà aspettando come giusto che sia, la squadra merita i successi che ha ma cercheremo di fargli uno sgambetto. La spinta di chi tifa per ...Stefanoparla di- Napoli a Radio Marte, il vice presidente dei friulani analizza la partita valida per la quarta di Serie A. Sia l'che il Napoli vengono da un ottimo inizio di ...Il vice presidente dell'Udinese Stefano Campoccia è intervenuto a Radio Marte in vista della sfida contro il Napoli.Il vicepresidente dell’Udinese Stefano Campoccia ha parlato a Radio Marte della sfida di stasera tra i bianconeri e il Napoli di Spalletti. “Tutta Napoli sta aspettando i successi che merita, ma ...