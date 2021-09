Twitter patteggia il pagamento di 809,5 milioni di dollari per chiudere una class action (Di lunedì 20 settembre 2021) Twitter patteggia il pagamento di 809,5 milioni di dollari per chiudere la class action avviata nel 2016 presso la corte distrettuale del Northern District of California. Il social network era accusato di aver ingannato gli investitori nel 2015 sulla crescita della propria base utenti. La società di San Francisco ha affermato che l’accordo proposto – che deve ancora essere approvato da un giudice – risolve tutte le richieste contro di essa senza che Twitter ammetta alcun illecito. La causa originale intentata nel 2016 dall’investitore di Twitter Doris Shenwick affermava che i dirigenti di Twitter “hanno consapevolmente fatto dichiarazioni pubbliche imprecise riguardo a queste metriche e non hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 settembre 2021)ildi 809,5diperlaavviata nel 2016 presso la corte distrettuale del Northern District of California. Il social network era accusato di aver ingannato gli investitori nel 2015 sulla crescita della propria base utenti. La società di San Francisco ha affermato che l’accordo proposto – che deve ancora essere approvato da un giudice – risolve tutte le richieste contro di essa senza cheammetta alcun illecito. La causa originale intentata nel 2016 dall’investitore diDoris Shenwick affermava che i dirigenti di“hanno consapevolmente fatto dichiarazioni pubbliche imprecise riguardo a queste metriche e non hanno ...

