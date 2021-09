(Di lunedì 20 settembre 2021)verserà 809,5diper risolvere unaavviata nel 2016 presso la Corte distrettuale del distretto nord della California. Lo rende noto il colosso Usa fondato da Jack Dorsey in una comunicazione alla Sec, la Consob Usa, dopo la stipula dell’vincolante per aver violato sezioni del Securities Exchange Act del 1934. L’finale, che dovrà essere approvato dal giudice, dovrebbeil caso senza l’ammissione di nessuna colpa o comportamento improprio da parte di. Gli shareholders che hanno avviato lacinque anni fa accusano la compagnia di aver mascherato la crescita troppo lenta, mentre “vendevano azioni per ...

Advertising

marattin : Io alle riunioni di maggioranza del Conte II sull’economia c’ero. E a chiedere di rinviare “correttamente” (cit) pl… - Gazzetta_it : Siete d'accordo con Pioli? ???? #gazzetta #GazzettaDelloSport - ZZiliani : Scusi #Gravina presidente @FIGC (o FJGC?), oggi è l’anniversario dell’esame truffa di #Suarez da lei subito insabbi… - Rosellina24 : RT @enpaonlus: La campagna 'shock' contro la caccia: 'Sarebbe più interessante se gli animali avessero il fucile' - Genova 24 - fisco24_info : Twitter, accordo da oltre 800 milioni dollari per chiudere class action: Gli shareholders che hanno avviato la clas… -

Ultime Notizie dalla rete : Twitter accordo

Adnkronos

La società di San Francisco ha affermato che l'proposto - che deve ancora essere approvato da un giudice - risolve tutte le richieste contro di essa senza cheammetta alcun illecito. ...In una comunicato,ha dichiarato che l'"risolve tutti i reclami" di illeciti e nega "qualsiasi illecito o qualsiasi altra azione impropria". Una volta ottenuto il via libera del ...Milano, 20 set. (LaPresse) - Twitter pagherà 809,5 milioni di dollari per chiudere la class action che la accusava di aver ingannato gli investitori sulla ...È questa la cifra patteggiata per una class-action di azionisti che hanno accusato la società di mentire sulla sua crescita ...