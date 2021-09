“Tutto quello che saremo” è il nuovo singolo de La Belle Epoque (Di lunedì 20 settembre 2021) La Belle Epoque è una band alternative-rock bergamasca attiva dal 2009. E’ composta da Luca Boschiroli (voce e chitarra), Dario Sorano (voce, chitarra e tastiere), Daniele Pizzigoni (basso) ed Aronne Gavazzeni (batteria e percussioni) Giovedì 9 settembre 2021 è uscito il nuovo singolo della band lombarda La Bella Epoque dal titolo Tutto quello che saremo. La Belle Epoque ritorna dopo qualche anno di silenzio con una nuova maturità sonora, un singolo di rottura che mette (temporaneamente) da parte chitarre e distorsioni per lasciare spazio ad un dialogo incalzante tra sezione ritmica e tastiere. Parole potenti, come una pietra in faccia. La Bella Epoque ci ha gentilmente concesso ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 20 settembre 2021) Laè una band alternative-rock bergamasca attiva dal 2009. E’ composta da Luca Boschiroli (voce e chitarra), Dario Sorano (voce, chitarra e tastiere), Daniele Pizzigoni (basso) ed Aronne Gavazzeni (batteria e percussioni) Giovedì 9 settembre 2021 è uscito ildella band lombarda La Belladal titoloche. Laritorna dopo qualche anno di silenzio con una nuova maturità sonora, undi rottura che mette (temporaneamente) da parte chitarre e distorsioni per lasciare spazio ad un dialogo incalzante tra sezione ritmica e tastiere. Parole potenti, come una pietra in faccia. La Bellaci ha gentilmente concesso ...

