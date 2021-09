Truffa di 300 mila euro a CR7 da un’agenzia di viaggi Tra le vittime anche Nani e Mendes

(Di lunedì 20 settembre 2021) Secondo quanto riportato dal Jornal de noticias, quotidiano portoghese, Cristiano Ronaldo sarebbe stato vittima negli scorsi anni di una. Il fuoriclasse del Mster United sarebbe stato statoto da una dipendente didia cui lo stesso giocatore avrebbe affidato, negli anni passati, alcune sue carte di credito con relativi codici. Lada parte della persona incaricata di gestire idi Ronaldo sarebbe andata avanti per oltre 3 anni, per un totale di 200mai realizzati e appunto 288. La stessa dipendente dell’agenzia, già condannata, starebbe ripagando il suo “debito” con CR7 attraverso rate mensili. Insieme a Ronaldo, altredella ...

L'ex fuoriclasse della Juve, secondo quanto riportato dal 'Jornal de Noticias', sarebbe stato raggirato da un'agente di viaggi tra il 2007 e il 2010: anche Jorge Mendes e Nani tra le vittime ...Cristiano Ronaldo è stato vittima di una truffa: la sua carta di credito ha perso circa 300 mila euro in tre anni. Cosa è successo.