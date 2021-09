Tragedia in Russia, studente-killer semina il panico all'Università di Perm: 8 morti - VIDEO (Di lunedì 20 settembre 2021) Un uomo, verosimilmente uno studente, ha fatto irruzione nei locali dell’ateneo Statale di Perm, in Russia, aprendo il fuoco su colleghi e professori. La gente ha cercato di lasciare i locali, alcuni... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 20 settembre 2021) Un uomo, verosimilmente uno, ha fatto irruzione nei locali dell’ateneo Statale di, in, aprendo il fuoco su colleghi e professori. La gente ha cercato di lasciare i locali, alcuni...

Advertising

AScarfogliero : (sono passati 6 mesi circa), alcuna tragedia collettiva. ? Vorrei capire perché a San Marino hanno fatto Sputnik e… - DMargaritella : Milano ospiterà a fine mese numerosi eventi per la preparazione del #cov26 per l’Ambiente: si e’ già perso troppo t… - yukychankouran : @ResPubl79983835 Lo fecero anche in Russia,il Governo comunista creò così i famigerati Golgoz,una tragedia . - sg_post : RT @g_natalizia: ????????Sul ritiro #Afghanistan: - Ragioni strategiche - AleNatalizia : RT @g_natalizia: ????????Sul ritiro #Afghanistan: - Ragioni strategiche -