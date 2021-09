Traffico Roma del 20-09-2021 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 settembre 2021) Luceverdenon trovati dalla redazione Buonasera Studio Stefano Baiocchi Cominciamo con il raccordo anulare cominciamo col segnalare un incidente in carreggiata interna nella zona nord e bene Ci sono abbonamenti tra la casa e la Salaria sempre in interna coda perintenso per diversi chilometri a partire da Settebagni fino alla rustica in carreggiata esterna lunga coda a partire dall’uscita Ostia Acilia sino alla Prenestina disagi sul tratto Urbano dellaL’Aquila dove ci sono quelli dalla tangenziale All’uscita in Viale Palmiro Togliatti sulla tangenziale cose da Tor di Quinto alla Salaria in direzione di San Giovanni coda anche in direzione dello Stadio Olimpico da viale Castrense bivio con laL’Aquila perintenso code lungo diverse strade della Aurelio in particolare ...