Torino-Juventus | gli ultras granata disertano il derby | “Forti restrizioni”

Gli ultras del Torino dicono no al derby contro la Juventus del 2 ottobre. I gruppi della tifoseria organizzata della Curva Maratona hanno annunciato di voler disertare lo stadio Olimpico 'Grande Torino' per la sfida contro la Juventus per protestare contro l'obbligo di Green pass. "Non intendiamo accettare – spiegano in una nota – le forti restrizioni che snaturano il nostro essere ultras e che porterebbero ulteriori multe e diffide insensate. Per tali ragioni rientreremo nella nostra curva, da sempre cuore pulsante del tifo, solo quando sarà possibile per tutti tornare a viverla con calore e l'unione che la contraddistinguono". "Pertanto – aggiungono gli ultras del Torino – sproniamo i tifosi del ..."

