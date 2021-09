Torino 2021, ecco il fac-simile della scheda elettorale (Di lunedì 20 settembre 2021) La prefettura di Torino ha diffuso oggi il modello fac-simile della scheda elettorale per il voto del 3 e 4 ottobre che porterà a scegliere il nuovo sindaco di Torino e al rinnovo del Consiglio Comunale e delle Circoscrizioni. L’ordine sulla scheda è l’esito del sorteggio che è avvenuto nelle scorse settimane e che ha visto primo estratto Massimo Chiesi del Partito Comunista dei Lavoratori mentre ultimo e penultimo in base alle estrazioni Stefano Lo Russo e Paolo Damilano. La Città di Torino invita gli elettori a controllare la propria tessera elettorale e ricorda che, in caso di tessera smarrita o con gli spazi tutti timbrati, occorre richiedere un duplicato o una nuova tessera. La tessera elettorale può ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 20 settembre 2021) La prefettura diha diffuso oggi il modello fac-per il voto del 3 e 4 ottobre che porterà a scegliere il nuovo sindaco die al rinnovo del Consiglio Comunale e delle Circoscrizioni. L’ordine sullaè l’esito del sorteggio che è avvenuto nelle scorse settimane e che ha visto primo estratto Massimo Chiesi del Partito Comunista dei Lavoratori mentre ultimo e penultimo in base alle estrazioni Stefano Lo Russo e Paolo Damilano. La Città diinvita gli elettori a controllare la propria tesserae ricorda che, in caso di tessera smarrita o con gli spazi tutti timbrati, occorre richiedere un duplicato o una nuova tessera. La tesserapuò ...

