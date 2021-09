Tommaso Zorzi svela come ha corteggiato Tommaso Stanzani: “Me l’ha indicato Maria ed io gli ho mandato un messaggio su Instagram” (Di martedì 21 settembre 2021) Tommaso Zorzi ieri sera è stato ospite del programma GF Vip Party condotto da sua sorella e da Giulia Salemi ed ha svelato, fra una chiacchiera e l’altra, come ha conosciuto Tommaso Stanzani. “come ci siamo conosciuti io e Tommaso? L’ho visto per la prima volta nell’ufficio di Maria De Filippi. Là lei ha tipo 20 televisioni con tutte le telecamere puntate nella casa di Amici e mi ha fatto vedere questo Tommaso dicendomi che secondo lei poteva essere per me, così mi ha messo questo tarlo. Quando Tommaso è uscito gli ho scritto, ci siamo visti ed il resto è storia. Gli ho scritto io, lui non sapeva chi fossi”. Ecco il ... Leggi su biccy (Di martedì 21 settembre 2021)ieri sera è stato ospite del programma GF Vip Party condotto da sua sorella e da Giulia Salemi ed hato, fra una chiacchiera e l’altra,ha conosciuto. “ci siamo conosciuti io e? L’ho visto per la prima volta nell’ufficio diDe Filippi. Là lei ha tipo 20 televisioni con tutte le telecamere puntate nella casa di Amici e mi ha fatto vedere questodicendomi che secondo lei poteva essere per me, così mi ha messo questo tarlo. Quandoè uscito gli ho scritto, ci siamo visti ed il resto è storia. Gli ho scritto io, lui non sapeva chi fossi”. Ecco il ...

