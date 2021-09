Tommaso Eletti: chi è, età, lavoro, genitori, Temptation Island, data di nascita, Valentina, Giulia, Instagram, Grande Fratello Vip (Di lunedì 20 settembre 2021) E’ tutto pronto per un’altra imperdibile e attesa puntata del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 come sempre condotto da Alfonso Signorini. Questa volta al suo fianco, come opinionisti, non ci saranno Antonella Elia e Pupo, ma sulle poltrone rosse siederanno due donne: Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, e Adriana Volpe, che conosce bene i meccanismi della casa più spiata d’Italia perché ha partecipato in passato come concorrente. Tra i partecipanti anche Tommaso Eletti, giovane romano che ha partecipato all’ultima edizione di Temptation Island con l’ormai ex fidanzata Valentina. Tommaso Eletti al Grande Fratello Vip: chi è, età, lavoro Tommaso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 settembre 2021) E’ tutto pronto per un’altra imperdibile e attesa puntata delVip, il reality di Canale 5 come sempre condotto da Alfonso Signorini. Questa volta al suo fianco, come opinionisti, non ci saranno Antonella Elia e Pupo, ma sulle poltrone rosse siederanno due donne: Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, e Adriana Volpe, che conosce bene i meccanismi della casa più spiata d’Italia perché ha partecipato in passato come concorrente. Tra i partecipanti anche, giovane romano che ha partecipato all’ultima edizione dicon l’ormai ex fidanzataalVip: chi è, età,...

