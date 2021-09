Tokyo 2020 | Jacobs | “Abbiamo spaccato | spedizione fortissima”

(Di lunedì 20 settembre 2021) “, è stata una, un gruppo unito. Chi poteva, andava allo stadio a tifare per l’altro”. Lo ha evidenziato Marcellparlando dei successi della squadra azzurra alle Olimpiadi di, nel corso della cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico, a Pizzo Calabro, in provincia di Vibo Valentia. “Non sono mai riuscito ad adattarmi al fuso orario di, facevo fatica a svegliarmi la mattina, e anche quella mattina era particolare, sapevo che mi giocavo tutto, anni di lavoro e sacrifici”, ha detto ancora, ricordando le ore prima della gara dei 100 metri. “C’era un po’ di paura, ma poi quando ho toccato la pista è passato tutto, sapevo che potevamo fare grandi cose e l’...

Advertising

DAZN_IT : ???? Il 2021 dell'Italia ???? ?? Campioni d'Europa ?? Record di medaglie a Tokyo 2020 ? Campioni d'Europa nella cronome… - Eurosport_IT : La Gran Bretagna è vicinissima a perdere l'argento conquistato alle spalle dell'Italia nella 4x100m ai Giochi di To… - sportface2016 : #Tokyo2020, #Jacobs: 'Abbiamo spaccato, spedizione fortissima' - FedPugilistica : ?? INCONTRO-DIBATTITO ?????? AZZURRE TOKYO 2020 ?? STUDENTI ?? SCUOLA G. ALESSI ?? ASSISI ?? 20/9 ??… - Penelopebix : @Tremenoventi Faccio post serio, a Losanna attualmente c’è una mostra su questo tema e esistono tantissimi persona… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Sportface.it

Aveva giocato poco o nulla alle Olimpiadi di, il CT Fefé De Giorgi gli ha dato la giusta fiducia durante la rassegna continentale ed è stato premiato. Il 24enne calabrese ha giocato l'...Signa 1914 Calcio per la formazione campione provinciale Juniores Figc nella stagione 2019/. ... Ma anche alla memoria di Silvano Bertini, ex pugile olimpionico anel 1964 e campione europeo ..."Abbiamo spaccato, è stata una spedizione fortissima, un gruppo unito. Chi poteva, andava allo stadio a tifare per l'altro". Lo ha evidenziato Marcell Jacobs parlando dei successi della squadra azzurr ...BARI - Nel segno di Nino Rota, Putignano si riappropria del suo Teatro. Dopo la chiusura del 1978 e una sostanziale operazione di restauro e recupero, Putignano scrive #unastorianuova per la cultura c ...