Tiromancino | 4 showcase per presentare “Ho cambiato tante case” | ecco dove

(Di lunedì 20 settembre 2021) ROMA – Federico Zampaglione, leader dei, ha ufficializzato alcuni incontri-che si terranno dall’8 ottobre in poi peril nuovo album “Ho” (in uscita proprio l’8 ottobre). “Ci potremo finalmente rivedere di persona, ho tanto da raccontarvi e mi porterò pure la chitarra. Come sempre. Vi aspetto”, scrive Zampaglione sui social. Queste le prime date annunciate (altre ne sono in arrivo): – 8.10 Roma Discoteca Laziale – 11.10 Milano Mondadori Duomo – 12.10 Modena Mondadori presso Cinema Victoria – 14.10 Napoli Feltrinelli P.zza Dei Martiri Ricordiamo che è già on air “Domenica”, singolo di lancio di questo disco, che sarà presto accompagnato da un videoclip al quale collaboreranno anche Carlo Verdone e Claudia ...