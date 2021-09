Tinissima Quartet | “Con musica e live painting raccontiamo Zorro | mito senza tempo”

(Di lunedì 20 settembre 2021) Affascinante, astuto, caparbio. È un fuorilegge che difende i più deboli da uomini corrotti escrupoli. Per farlo è costretto ad agire di nascosto, usando un’altra identità. È così che Don Diego de la Vega è diventato, il leggendario cavaliere mascherato, che sfida i potentimai sbagliare un colpo. Tutto il mistero che ruota intorno alla figura diè stato perfettamente narrato dal, progetto fondato dal sassofonista Francesco Bearzatti, sul palco del Teatro Sociale di Città alta nell’ultima giornata di Bergamo Jazz 2021. Il gruppo (Francesco Bearzatti al sax tenore e clarinetto, Giovanni Falzone alla tromba, Danilo Gallo al basso elettrico, Zeno De Rossi alla batteria) ha proposto le musiche del loro ultimo album “”, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tinissima Quartet

BergamoNews

Nel pomeriggio di domenica 19 (ore 17) torna in città, dopo la sua apparizione, sempre al Sociale, nel 2017, uno dei gruppi italiani più apprezzati: ildel sassofonista Francesco ...Si comincia giovedì sera con 'Francesco Bearzatti', composto dallo stesso Bearzatti al sassofono, Giovanni Falzone alla tromba e al flicorno, Danilo Gallo al basso elettrico e Zeno ...Annullata nel 2020, a causa del primo lockdown da Covid-19, rinviata dallo scorso marzo, a causa del protrarsi dell’emergenza, la 42esima edizione di Bergamo Jazz Festival si svolgerà a fine estate, d ...Bergamo. Dopo la pausa forzata del 2020, torna Bergamo Jazz Festival: quattro giornate, da giovedì 16 a domenica 19 settembre, per una 42esima edizione che propone come sempre artisti internazionali, ...