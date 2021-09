Tifosi in delirio per Udinese-Napoli: sold out al Friuli (Di lunedì 20 settembre 2021) Udinese-Napoli sarà il posticipo del monday night che chiuderà una giornata di Serie A ricca di sorprese. Oltre alla goleada dell'Inter, infatti, ci sono da annoverare ben due risultati inattesi. La vittoria del Verona, in casa, contro la Roma di Josè Mourinho, ed il pareggio tra Lazio e Cagliari all'Olimpico di Roma. Il pareggio tra Juventus e Milan, inoltre, dà ancora più peso al posticipo del lunedì. Il Napoli, infatti, se dovesse battere l'Udinese raggiungerebbe il primato solitario in classifica a 12 punti. Ma anche gli uomini di Gotti potrebbero raggiungere il primo posto: con una vittoria agguanterebbero Milan e Inter a quota 10. Una sfida importantissima quindi per le due squadre. I Tifosi dell'Udinese hanno risposto "presente" all'appello. Lo stadio ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 20 settembre 2021)sarà il posticipo del monday night che chiuderà una giornata di Serie A ricca di sorprese. Oltre alla goleada dell'Inter, infatti, ci sono da annoverare ben due risultati inattesi. La vittoria del Verona, in casa, contro la Roma di Josè Mourinho, ed il pareggio tra Lazio e Cagliari all'Olimpico di Roma. Il pareggio tra Juventus e Milan, inoltre, dà ancora più peso al posticipo del lunedì. Il, infatti, se dovesse battere l'raggiungerebbe il primato solitario in classifica a 12 punti. Ma anche gli uomini di Gotti potrebbero raggiungere il primo posto: con una vittoria agguanterebbero Milan e Inter a quota 10. Una sfida importantissima quindi per le due squadre. Idell'hanno risposto "presente" all'appello. Lo stadio ...

Advertising

gilnar76 : Tifosi in delirio per Udinese-#Napoli: sold out al Friuli #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli - Spazio_Napoli : Tifosi in delirio per Udinese-Napoli: sold out al Friuli - MarracinoD : RT @aniello7779: @AnnaMar74773335 @CarloneDaniela @TraianoMassimo1 @RItaliano3 @CarlaKaky @ale_dibattista @virginiaraggi @Mov5Stelle Chiama… - aniello7779 : @AnnaMar74773335 @CarloneDaniela @TraianoMassimo1 @RItaliano3 @CarlaKaky @ale_dibattista @virginiaraggi @Mov5Stelle… - davids7683 : RT @sabbatini: L’ingresso di @ValeYellow46 in pista a #MisanoGP nel delirio@dei suoi tifosi. È l’ultimo suo GPSan Marino della carriera htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Tifosi delirio Giù le mani dai tifosi nerazzurri Il giorno dopo compare anche una invettiva ( link qui ) intitolato ' L'inaccettabile delirio di ... costretti a scendere dal pullman a pochi chilometri dallo stadio in mezzo ai tifosi pisani che già ...

Verona - Roma 3 - 2: partita show, il Bentegodi esulta Finisce con i tifosi giallobl che cantano a squarciagola Verona Beat , in una scena da film che racconta il ... Verona in barricata, che regge e resiste: l'Hellas vince, al Bentegodi un delirio, sar una ...

Tifosi in delirio per Udinese-Napoli: sold out al Friuli Spazio Napoli Inter, San Siro urla il nome di Eriksen: un momento da brividi! Grande gesto dello stadio che oggi, durante il match con il Bologna, ha intonato un coro e dedicato uno striscione al campione danese ...

Ligue 1, Lens-Lille: invasione di campo dei tifosi e partita sospesa per più di 40' Durante l'intervallo di Lens-Lille, acceso derby del nord di Francia, valevole per la sesta giornata di Ligue 1, gli animi si sono scaldati tra le due tifoserie. Alcuni supporters del Lens hanno invas ...

Il giorno dopo compare anche una invettiva ( link qui ) intitolato ' L'inaccettabiledi ... costretti a scendere dal pullman a pochi chilometri dallo stadio in mezzo aipisani che già ...Finisce con igiallobl che cantano a squarciagola Verona Beat , in una scena da film che racconta il ... Verona in barricata, che regge e resiste: l'Hellas vince, al Bentegodi un, sar una ...Grande gesto dello stadio che oggi, durante il match con il Bologna, ha intonato un coro e dedicato uno striscione al campione danese ...Durante l'intervallo di Lens-Lille, acceso derby del nord di Francia, valevole per la sesta giornata di Ligue 1, gli animi si sono scaldati tra le due tifoserie. Alcuni supporters del Lens hanno invas ...