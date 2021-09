TheTest | BMW S 1000 R | elettroshock

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : TheTest BMW

Motosprint.it

Come laS 1000 R, che va alla ricerca del massimo punto di equilibrio tra efficacia, brutalità ...: Honda NC750X DCT, pronta a tutto Design ridisegnato La formula della naked bavarese recita ...Come laS 1000 R, che va alla ricerca del massimo punto di equilibrio tra efficacia, brutalità ...: Honda NC750X DCT, pronta a tutto Design ridisegnato La formula della naked bavarese recita ...Elettronica molto sofisticata, paragonabile a quella di una Sbk. Potenza elevata ma non esagerata. Peso contenuto. È la ricetta giusta per rendere le emozioni forti alla portata di molti ...