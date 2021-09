The Ferragnez su Amazon Prime Video: anticipazioni e data di uscita della nuova serie tv sulla famiglia di Chiara Ferragni e Fedez (Di lunedì 20 settembre 2021) La coppia più scintillante d’Italia sbarca (insieme) su AmazonPrime, di chi stiamo parlando? Ovviamente di Chiara Ferragni e di Fedez. I due influencer hanno appena sganciato questa “bomba” e il web è già impazzato con l’hashtag TheFerragnez. Ma cosa sappiamo della nuova serie della coppia più social d’Italia? Ecco qualche anticipazione sulla nuova serie tv dei Ferragnez. The Ferragnez serie tv: quando esce, anticipazioni, trama Federico Lucia (in arte Fedez) ha avuto ben due collaborazioni con Amazon Prime, la prima partecipando a Celebrity Hunted e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 settembre 2021) La coppia più scintillante d’Italia sbarca (insieme) su, di chi stiamo parlando? Ovviamente die di. I due influencer hanno appena sganciato questa “bomba” e il web è già impazzato con l’hashtag The. Ma cosa sappiamocoppia più social d’Italia? Ecco qualche anticipazionetv dei. Thetv: quando esce,, trama Federico Lucia (in arte) ha avuto ben due collaborazioni con, la prima partecipando a Celebrity Hunted e ...

