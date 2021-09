«The Ferragnez – La serie»: Chiara Ferragni e Fedez arrivano a dicembre su Prime Video (Di lunedì 20 settembre 2021) La notizia circolava da qualche mese e, ora, trova finalmente conferma: a due anni da Chiara Ferragni Unposted, presentato in anteprima a Venezia nel 2019, Amazon Prime Video annuncia l’arrivo di un nuovo show non-fiction dal titolo The Ferragnez – La serie, un nuovo contenuto originale che avrà come protagonisti Chiara Ferragni, imprenditrice digitale da oltre 24 milioni di follower su Instagram, e il marito Fedez, che, oltre ai 60 dischi di platino ottenuti nella sua carriera, non è nuovo alla famiglia di Amazon (ha, infatti, partecipato come concorrente alla prima edizione di Celebrity Hunted – Caccia all’Uomo e ha condotto la prima edizione di LOL – Chi ride è fuori, cui seguirà presto una seconda). Leggi su vanityfair (Di lunedì 20 settembre 2021) La notizia circolava da qualche mese e, ora, trova finalmente conferma: a due anni da Chiara Ferragni Unposted, presentato in anteprima a Venezia nel 2019, Amazon Prime Video annuncia l’arrivo di un nuovo show non-fiction dal titolo The Ferragnez – La serie, un nuovo contenuto originale che avrà come protagonisti Chiara Ferragni, imprenditrice digitale da oltre 24 milioni di follower su Instagram, e il marito Fedez, che, oltre ai 60 dischi di platino ottenuti nella sua carriera, non è nuovo alla famiglia di Amazon (ha, infatti, partecipato come concorrente alla prima edizione di Celebrity Hunted – Caccia all’Uomo e ha condotto la prima edizione di LOL – Chi ride è fuori, cui seguirà presto una seconda).

