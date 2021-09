The Ferragnez: La Serie arriva su Prime Video – TEASER (Di lunedì 20 settembre 2021) Si vociferava ormai da tempo, ma oggi abbiamo ricevuto la conferma: Prime Video ospiterà sulla sua piattaforma una Serie su Chiara Ferragni e Fedez. La Serie andrà in onda a dicembre e sarà un altro progetto firmato Amazon. La coppia non è nuova infatti a queste collaborazioni: l’imprenditrice digitale aveva già pubblicato il suo documentario Chiara Ferragni Unposted sul servizio di streaming, mentre Fedez aveva partecipato a Celebrity Hunted, per poi condurre LOL – Chi ride è fuori. Ecco il TEASER di The Ferragnez: La Serie View this post on Instagram A post shared by Chiara Ferragni (@chiaraferragni) L'articolo proviene da Trash Blog. Leggi su trashblog (Di lunedì 20 settembre 2021) Si vociferava ormai da tempo, ma oggi abbiamo ricevuto la conferma:ospiterà sulla sua piattaforma unasu Chiara Ferragni e Fedez. Laandrà in onda a dicembre e sarà un altro progetto firmato Amazon. La coppia non è nuova infatti a queste collaborazioni: l’imprenditrice digitale aveva già pubblicato il suo documentario Chiara Ferragni Unposted sul servizio di streaming, mentre Fedez aveva partecipato a Celebrity Hunted, per poi condurre LOL – Chi ride è fuori. Ecco ildi The: LaView this post on Instagram A post shared by Chiara Ferragni (@chiaraferragni) L'articolo proviene da Trash Blog.

Advertising

trash_italiano : The Ferragnez: La Serie arriva su Prime Video - TEASER - Addicted_ToZayn : RT @team_world: Una delle coppie più discusse, chiacchierate e sotto i riflettori si racconta in #TheFerragnez – La serie in arrivo su Amaz… - starstella73 : RT @trash_italiano: The Ferragnez: La Serie arriva su Prime Video - TEASER - YouDefinition : RT @tvdlory: Dopo “The Ferragnez” aspetto solo “The Hanker” ???? - dafiumicino : C’è chi guarderà la serie The Ferragnez e chi mente!!#theferragnezlaserie #theferragnezseries -