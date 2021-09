The Father, Rifkin’s festival, Il cattivo poeta, Morrison, Vlad l’impalatore e i voti del mese DVD-Blu-ray (Di lunedì 20 settembre 2021) Nella rubrica mensile su DVD e Blu-ray le recensioni di: The Father - Nulla è come sembra, Rifkin's festival, Il cattivo poeta, Morrison, Vlad l'impalatore, Lei mi parla ancora, Dietro la notte, S.O.S. Gatto. Ancora un mese ricco di uscite interessanti in ambito homevideo. La nostra rubrica di recensioni DVD e Blu-ray si apre con The Father - Nulla è come sembra, che ha dato ad Anthony Hopkins l'Oscar come miglior attore. Netto cambio di registro poi con la frizzante commedia di Woody Allen Rifkin's festival, a seguire Il cattivo poeta, con Sergio Castellitto nei panni di Gabriele D'Annunzio. Si prosegue con l'interessante Morrison di Federico Zampaglione, che racconta un ambiente ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 settembre 2021) Nella rubrica mensile su DVD e Blu-ray le recensioni di: The- Nulla è come sembra, Rifkin's, Ill'impalatore, Lei mi parla ancora, Dietro la notte, S.O.S. Gatto. Ancora unricco di uscite interessanti in ambito homevideo. La nostra rubrica di recensioni DVD e Blu-ray si apre con The- Nulla è come sembra, che ha dato ad Anthony Hopkins l'Oscar come miglior attore. Netto cambio di registro poi con la frizzante commedia di Woody Allen Rifkin's, a seguire Il, con Sergio Castellitto nei panni di Gabriele D'Annunzio. Si prosegue con l'interessantedi Federico Zampaglione, che racconta un ambiente ...

