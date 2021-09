The Batman: nuova foto e teaser della colonna sonora (Di lunedì 20 settembre 2021) In onore del Batman day, il regista Matt Reeves e il compositore Micheal Giacchino hanno voluto fare un regalo ai bat-fans e a tutti quelli in ansia di vedere finalmente la nuova pellicola sul Pipistrello, “The Batman“, con protagonista il caro Robert Pattinson. Sul suo account Twitter, il regista mostra la sala di montaggio con sullo sfondo uno schermo con una clip del film in cui il Cavaliere Oscuro utilizza probabilmente la sua arma più iconica, il bat-rampino. Nel tweet scrive: “Wow, sono stato via così a lungo…! Ho tirato fuori la testa dalla sala di montaggio solo per un momento per festeggiare il Batman Day! Non vedo l’ora di potervi mostrare qualcosa in più tra qualche settimana da oggi al DC FanDome! (Scusate per il disordine sulla scrivania)“. Wow, I have been away so long…! Just popping my head ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 20 settembre 2021) In onore delday, il regista Matt Reeves e il compositore Micheal Giacchino hanno voluto fare un regalo ai bat-fans e a tutti quelli in ansia di vedere finalmente lapellicola sul Pipistrello, “The“, con protagonista il caro Robert Pattinson. Sul suo account Twitter, il regista mostra la sala di montaggio con sullo sfondo uno schermo con una clip del film in cui il Cavaliere Oscuro utilizza probabilmente la sua arma più iconica, il bat-rampino. Nel tweet scrive: “Wow, sono stato via così a lungo…! Ho tirato fuori la testa dalla sala di montaggio solo per un momento per festeggiare ilDay! Non vedo l’ora di potervi mostrare qualcosa in più tra qualche settimana da oggi al DC FanDome! (Scusate per il disordine sulla scrivania)“. Wow, I have been away so long…! Just popping my head ...

