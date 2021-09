Terza dose, Bassetti: “Calo malattia grave, conferma da dati Israele” (Di lunedì 20 settembre 2021) “I dati sulla Terza dose” di vaccino anti covid “che arrivano da Israele sono molto interessanti e sono stati pubblicati su una delle riviste scientifiche più prestigiose al mondo. Con la Terza dose i soggetti con più di 60 anni hanno un ritorno all’efficacia originale del 95%, la stessa che si aveva all’inizio prima che arrivasse la Delta e il tasso di malattia grave è inferiore di 19,5 volte. Mi pare che si torni a parlare quindi di un’efficacia del vaccino vicina al 100% per la patologia grave. Quindi ben venga la Terza dose nelle persone più fragili”. Così all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore Clinica Malattie infettive de Policlinico San Martino di Genova, commenta i ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 settembre 2021) “Isulla” di vaccino anti covid “che arrivano dasono molto interessanti e sono stati pubblicati su una delle riviste scientifiche più prestigiose al mondo. Con lai soggetti con più di 60 anni hanno un ritorno all’efficacia originale del 95%, la stessa che si aveva all’inizio prima che arrivasse la Delta e il tasso diè inferiore di 19,5 volte. Mi pare che si torni a parlare quindi di un’efficacia del vaccino vicina al 100% per la patologia. Quindi ben venga lanelle persone più fragili”. Così all’Adnkronos Salute Matteo, direttore Clinica Malattie infettive de Policlinico San Martino di Genova, commenta i ...

