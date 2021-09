Tennis, WTA Ostrava: avanzano Badosa, Sorribes Tormo e Kontaveit. Eliminate Cirstea e Garcia (Di lunedì 20 settembre 2021) Si sono appena conclusi i match di oggi di primo turno del WTA di Ostrava. Vince in scioltezza la spagnola Sara Sorribes Tormo che si è sbarazzata con un doppio 6-3 in meno di un’ora e mezza della russa Anastasia Zakharova. La Tennista iberica al prossimo turno incrocerà l’elvetica Belinda Bencic. Nessun problema per l’altra spagnola Paula Badosa che ha eliminato con un doppio 6-2 la russa Varvara Gracheva. A rendere meno amaro il bilancio del contingente russo in Repubblica Ceca la vittoria di Anastasia Potapova che ha sconfitto la transalpina Caroline Garcia col punteggio di 6-2 7-6. Accede al secondo turno anche l’estone Anett Kontaveit che ha vinto con un doppio 6-4 il delicato match contro la rumena Sorana Cirstea. A chiudere il quadro della ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 settembre 2021) Si sono appena conclusi i match di oggi di primo turno del WTA di. Vince in scioltezza la spagnola Sarache si è sbarazzata con un doppio 6-3 in meno di un’ora e mezza della russa Anastasia Zakharova. Lata iberica al prossimo turno incrocerà l’elvetica Belinda Bencic. Nessun problema per l’altra spagnola Paulache ha eliminato con un doppio 6-2 la russa Varvara Gracheva. A rendere meno amaro il bilancio del contingente russo in Repubblica Ceca la vittoria di Anastasia Potapova che ha sconfitto la transalpina Carolinecol punteggio di 6-2 7-6. Accede al secondo turno anche l’estone Anettche ha vinto con un doppio 6-4 il delicato match contro la rumena Sorana. A chiudere il quadro della ...

