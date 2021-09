Tennis, Tsitsipas: “Ho deciso di vaccinarmi per poter andare nei negozi e nei ristoranti” (Di lunedì 20 settembre 2021) Dopo le critiche arrivate dal governo greco per i commenti sulla campagna vaccinale, Stefanos Tsitsipas ha annunciato oggi la volontà di vaccinarsi contro il Covid-19. “Lo farò quest’anno per poter andare nei negozi o nei ristoranti”, ha detto il numero 3 del ranking Atp. “Sono giovane, nella categoria under 25, e per me il vaccino non è stato testato abbastanza – dichiarò Tsitsipas un mese fa – Ci sono effetti collaterali. Conosco personalmente persone che li hanno avuti. Non sono contrario, semplicemente non vedo un motivo per cui qualcuno della mia fascia d’età debba essere vaccinato”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 settembre 2021) Dopo le critiche arrivate dal governo greco per i commenti sulla campagna vaccinale, Stefanosha annunciato oggi la volontà di vaccinarsi contro il Covid-19. “Lo farò quest’anno perneio nei”, ha detto il numero 3 del ranking Atp. “Sono giovane, nella categoria under 25, e per me il vaccino non è stato testato abbastanza – dichiaròun mese fa – Ci sono effetti collaterali. Conosco personalmente persone che li hanno avuti. Non sono contrario, semplicemente non vedo un motivo per cui qualcuno della mia fascia d’età debba essere vaccinato”. SportFace.

