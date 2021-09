Tennis | Masters 1000 Indian Wells 2021 | al via Djokovic e Medvedev | gli italiani saranno 7 con Berrettini e Sinner in prima fila

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 settembre 2021) Dopo una lunga pausa dovuta alla pandemia di Covid-19, torna ildiche, solitamente si gioca avera, mentre in questo(dopo la cancellazione dello scorso anno) si disputerà in autunno, dal 4 al 17 ottobre. Nella giornata odierna sono state rilasciate le entry list. Andiamo a vedere quali giocatori e giocatrici vedremo in azione all’Garden. A livello maschile, non vedremo ovviamente i lungodegenti Roger Federer, Rafa Nadal e Dominic Thiem (l’ultimo campione del torneo californiano), per il resto citutti i migliori. Al momento è ancora presente nel tabellone il numero uno del mondo, Novak, che appariva in forte dubbio dopo il ko ...