Tempesta d'amore, anticipazioni 20 settembre: Cornelius vuole costituirsi

Il toccante incontro tra Cornelius e Maja continuerà ad animare le vicende di Tempesta d'amore, come segnalano le anticipazioni di oggi, lunedì 20 settembre. Mentre era ai piedi dell'albero che simboleggia il suo amore per Florian, a pezzi per la fine della loro storia d'amore, la figlia di Selina si è trovata di fronte ad uno sconosciuto che le ha raccontato di essere suo padre e di essersi sottoposto ad una plastica facciale per non essere riconosciuto e per indagare indisturbato sui veri responsabili della truffa finanziaria. Maja inizialmente non ha creduto alla sua versione ed è scappata via, poi ha raggiunto l'uomo e gli ha chiesto di raccontarle un aneddoto legato ad uno dei suoi compleanni e Cornelius le ha spiegato nel dettaglio cosa ...

