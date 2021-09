Talebani in pedalò: l’ultima bizzarria degli estremisti afghani al Governo (Di lunedì 20 settembre 2021) Se nell’immaginario comune i Talebani sono sempre passati per quelli duri e puri, obbedienti alle leggi coraniche, impeccabili nell’esigere obbedienza alla Shari’a, tanto da arrivare persino a bandire la musica in quanto sacrilega, alcune immagini scattate alcuni giorni fa li fanno vedere come persone più comuni di quanto potremmo immaginare. Leggi anche -> Il portavoce dei Talebani: “La violenza non fa parte della nostra politica”. Ma emerge un terribile video Sì, perché un gruppo di militanti Talebani è stato avvistato e fotografato mentre si trovava a bordo di pedalò a forma di cigno su uno dei sei laghi presenti nel Parco Nazionale di Band-e Amir. I Talebani a bordo dei pedalò avevano con loro armi e persino un lanciarazzi, ma si stavano comodamente prendendo il ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 20 settembre 2021) Se nell’immaginario comune isono sempre passati per quelli duri e puri, obbedienti alle leggi coraniche, impeccabili nell’esigere obbedienza alla Shari’a, tanto da arrivare persino a bandire la musica in quanto sacrilega, alcune immagini scattate alcuni giorni fa li fanno vedere come persone più comuni di quanto potremmo immaginare. Leggi anche -> Il portavoce dei: “La violenza non fa parte della nostra politica”. Ma emerge un terribile video Sì, perché un gruppo di militantiè stato avvistato e fotografato mentre si trovava a bordo dia forma di cigno su uno dei sei laghi presenti nel Parco Nazionale di Band-e Amir. Ia bordo deiavevano con loro armi e persino un lanciarazzi, ma si stavano comodamente prendendo il ...

