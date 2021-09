Svetta Tiscali dopo approvazione Piano 2021 - 2024

(Di lunedì 20 settembre 2021) Ottima la performance della società di telecomunicazioni , che si attesta a 0,0208 con un aumento del 2,46% . Il titolo di- uno dei pochi positivi in una giornata molto difficile per Piazza Affari - beneficia dell'del, che prevede un EBITDA in significativo incremento e un utile ...

Borsa Italiana

Ottima la performance della società di telecomunicazioni , che si attesta a 0,0208 con un aumento del 2,46% . Il titolo di- uno dei pochi positivi in una giornata molto difficile per Piazza Affari - beneficia dell' approvazione del Piano 2021 - 2024 , che prevede un EBITDA in significativo incremento e un utile ..., invece, Diasorin (+2,5%) che prosegue il suo periodo di corsa. E fuori dal paniere principale Ferragamo (+7%) dopo i conti. Negativi i bancari con Sondrio e Carige ( - 1,6%) maglia nera ...(Teleborsa) - Ottima la performance della società di telecomunicazioni, che si attesta a 0,0208 con un aumento del 2,46%. Il titolo di Tiscali - uno dei pochi positivi in una giornata ...(ANSA) - MILANO, 08 SET - La Borsa di Milano si appesantisce insieme alle altre Piazze europee in attesa di Wall Street i cui future sono ...