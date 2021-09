Svelata la tracklist di Siamo Qui di Vasco Rossi: tutti i titoli delle canzoni (Di lunedì 20 settembre 2021) Svelata in via ufficiale la tracklist di Siamo Qui di Vasco Rossi, l’attesissimo 18esimo album del rocker di Zocca in uscita il 12 novembre 2021. Non manca il fortunatissimo singolo Una Canzone D’Amore Buttata Via, che ha aperto questo 2021 come la novità che tutti i fan del Blasco attendevano. Il brano è stato scelto come ending track del disco. La tracklist di Siamo Qui di Vasco Rossi Nella tracklist di Siamo Qui di Vasco Rossi troviamo 10 tracce. Il Blasco lo ha reso noto nell’ultima ora con un post pubblicato su Instagram con l’annuncio “tracklist ufficiale abusiva”, uno spoiler che ha alimentato l’hype dei suoi fan. Ecco i ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 20 settembre 2021)in via ufficiale ladiQui di, l’attesissimo 18esimo album del rocker di Zocca in uscita il 12 novembre 2021. Non manca il fortunatissimo singolo Una Canzone D’Amore Buttata Via, che ha aperto questo 2021 come la novità chei fan del Blasco attendevano. Il brano è stato scelto come ending track del disco. LadiQui diNelladiQui ditroviamo 10 tracce. Il Blasco lo ha reso noto nell’ultima ora con un post pubblicato su Instagram con l’annuncio “ufficiale abusiva”, uno spoiler che ha alimentato l’hype dei suoi fan. Ecco i ...

