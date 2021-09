Superlega | il Tribunale di Madrid manda un ultimatum alla Uefa

(Di lunedì 20 settembre 2021) Nuovodeldiche ha ordinato di annullare le sanzioni ai club membri dellaIldiha nuovamente ordinatodi annullare le sanzioni ai club membri della, come riportato da Marca. Già lo scorso luglio era stata emessa un’ordinanza simile, con il giudice che chiedeva di: «Annullare, archiviare e chiudere i procedimenti disciplinari avviati contro il RealClub de Fútbol, la Juventus FC e il Futbol Club Barcelona» e di «porre fine al procedimento legale avviato contro lasanzione di 100 milioni di euro in caso di mancato rispetto degli impegni ...

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Tribunale

Ennesimo ultimatum all' Uefa da parte deldi Madrid per quanto riguarda la questione. Secondo quanto riportato da Marca , il 17esimoCommerciale di Madrid , nella persona del giudice Manuel Ruiz de Lara , ha ...Commenta per primo Non si ferma la telenovela: ildi Madrid ha dato un nuovo ultimatum alla Uefa . Come riferisce Marca , Manuel Ruiz de Lara , giudice che presiede il 17esimoCommerciale di Madrid, ha ordinato alla ...Sembra non finire mai il braccio di ferro tra i fondatori della Superlega e la Uefa. Oggi è arrivato un nuovo ultimatum dal Tribunale di Madrid alla Federcalcio continentale. Secondo quanto riportato ...Il Tribunale di Madrid ha ribadito, attraverso il giudice Manuel Ruiz de Lara, all’Uefa di revocare tutte le sanzioni contro le Juventus, Real ...