Supercoppa: Milano rischia ma è la prima finalista. Ora Virtus Bologna - Venezia (Di lunedì 20 settembre 2021) Milano è la prima finalista della Supercoppa: battuta Brindisi nella semifinale che ha inaugurato la giornata alla Unipol Arena di Bologna. In corso il secondo match, tra Virtus Bologna e Venezia. ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 20 settembre 2021)è ladella: battuta Brindisi nella semifinale che ha inaugurato la giornata alla Unipol Arena di. In corso il secondo match, tra. ...

Advertising

OlimpiaMI1936 : ???????????????? ??: @HappycasaNBB ???? A|X Armani Exchange Olimpia Milano #insieme #Supercoppa #BrindisiMilano… - LucaNardo97 : RT @OlimpiaMiNews: Il lungo americano è stato, un'altra volta, decisivo per la squadra biancorossa: le sue parole alla fine del match con B… - RaiSport : ?? #Supercoppa italiana: #Milano in finale L'#Olimpia batte #Brindisi 72-67 #basket - news_gre : ???? Olimpia Milano is on the final of Italian Super Cup ??? Brindisi-??? Olimpia Milano: 67-72 Quarters:21-15, 41-27,… - AllAroundnet : LBA Supercoppa Discovery+ #F4 2021: happy hour -