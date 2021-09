Summer School 2021 Malattie rare e farmaci: ancora poche ricerche di nuove soluzioni.Prioritaria la ricerca e l’assistenza in rete dei pazienti (Di lunedì 20 settembre 2021) Gallio 20 settembre 2021 – Due milioni di pazienti, di cui il 70% pediatrici, sono curati per Malattie rare in Italia. Da parte delle imprese c’è un’attenzione particolare per i cosiddetti “farmaci orfani”, attraverso progetti che aiutano la presa in carico di questi pazienti. Le Malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di efficacia e di efficienza per il Sistema sanitario nazionale. Al tema si è posto l’accento sulla responsabilità sociale dell’impresa farmaceutica e sullo sviluppo importante di ricerche su tecnologie innovative ma che vanno a scontrarsi con reali limiti. L’occasione è stata la Summer School 2021 di Motore Sanità. In base ai dati coordinati ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 settembre 2021) Gallio 20 settembre– Due milioni di, di cui il 70% pediatrici, sono curati perin Italia. Da parte delle imprese c’è un’attenzione particolare per i cosiddetti “orfani”, attraverso progetti che aiutano la presa in carico di questi. Lecostituiscono uno straordinario banco di prova di efficacia e di efficienza per il Sistema sanitario nazionale. Al tema si è posto l’accento sulla responsabilità sociale dell’impresa farmaceutica e sullo sviluppo importante disu tecnologie innovative ma che vanno a scontrarsi con reali limiti. L’occasione è stata ladi Motore Sanità. In base ai dati coordinati ...

