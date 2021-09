Strage all’Università in Russia: 8 morti e 7 feriti. Ucciso dalla polizia lo studente che ha sparato (Di lunedì 20 settembre 2021) E' sato Ucciso dalla polizia, lo studente dell'Università di Perm, in Russia, autore della Strage che ha provocato la morte di otto persone e del ferimento di almeno altre sette. Lo stato di uno dei feriti è definito grave. Le condiglianze di Putin alle famiglie delle vittime L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 20 settembre 2021) E' sato, lodell'Università di Perm, in, autore dellache ha provocato la morte di otto persone e del ferimento di almeno altre sette. Lo stato di uno deiè definito grave. Le condiglianze di Putin alle famiglie delle vittime L'articolo proviene da Firenze Post.

