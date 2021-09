"Stavo per ammazzarmi. In quella stanza...". Nicola Pisu, il dramma della cocaina: come era ridotto, choc al Gf Vip (Di lunedì 20 settembre 2021) Al Grande Fratello Vip è arrivata la drammatica confessione di Nicola Pisu, ultimo entrato del reality Mediaset condotto da Alfonso Signorini, in onda su Canale 5. Il figlio di Patrizia Mirigliani ha raccontato il suo duro passato da tossicodipendente che l'ha portato, lo scorso anno, a pensare al suicidio. Pisu, 32 anni, infatti ha un passato di tossicodipendenza alle spalle, da cui è uscito grazie all'aiuto della madre. Caduto nel mondo della droga a 18 anni, è stato poi denunciato alle forze dell'ordine proprio dalla mamma, preoccupata per la gravità della situazione, e ha infine seguito in percorso di riabilitazione in una comunità di recupero. Al Gf Vip ha deciso di confidarsi con il coinquilino Gianmaria Antinolfi: "Ero dipendente dalla coca – ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 settembre 2021) Al Grande Fratello Vip è arrivata latica confessione di, ultimo entrato del reality Mediaset condotto da Alfonso Signorini, in onda su Canale 5. Il figlio di Patrizia Mirigliani ha raccontato il suo duro passato da tossicodipendente che l'ha portato, lo scorso anno, a pensare al suicidio., 32 anni, infatti ha un passato di tossicodipendenza alle spalle, da cui è uscito grazie all'aiutomadre. Caduto nel mondodroga a 18 anni, è stato poi denunciato alle forze dell'ordine proprio dalla mamma, preoccupata per la gravitàsituazione, e ha infine seguito in percorso di riabilitazione in una comunità di recupero. Al Gf Vip ha deciso di confidarsi con il coinquilino Gianmaria Antinolfi: "Ero dipendente dalla coca – ha ...

