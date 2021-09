Sport: Malagò, 'oggi in Calabria giornata speciale per scuola e sport' (Di lunedì 20 settembre 2021) Roma, 20 set. - (Adnkronos) - "Credo che oggi sia una giornata veramente speciale per la scuola, per lo sport e per la Calabria". Così il presidente del Coni Giovanni Malagò a Pizzo Calabro per partecipare all'evento "Tutti a scuola" alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi. "Il messaggio che viene fuori da questa giornata è potente e molto profondo -sottolinea il numero uno dello sport italiano-. Mai come in questo momento si sono determinati dei fattori straordinari, uno dei quali è certamente la questione della pandemia, con tutto quello che implica il ritorno in classe dopo la sofferenza per la dad. E tutto ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 settembre 2021) Roma, 20 set. - (Adnkronos) - "Credo chesia unaveramenteper la, per loe per la". Così il presidente del Coni Giovannia Pizzo Calabro per partecipare all'evento "Tutti a" alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi. "Il messaggio che viene fuori da questaè potente e molto profondo -sottolinea il numero uno delloitaliano-. Mai come in questo momento si sono determinati dei fattori straordinari, uno dei quali è certamente la questione della pandemia, con tutto quello che implica il ritorno in classe dopo la sofferenza per la dad. E tutto ...

Ultime Notizie dalla rete : Sport Malagò Diretta ore 16:30: anno scolastico 2021/22, l'inaugurazione con Mattarella e Bianchi Per quanto riguarda lo sport grande spazio alle olimpiadi e paraolimpiadi di Tokyo, accompagnati dai presidenti Giovanni Malagò (Coni) e Luca Pancalli (Cip). Ospiti gli atleti Caterina Banti, Monica ...

Parata di stelle ai Premi Manlio Scopigno e Felice Pulici: da Malagò a Letta, da Zoff a Peruzzi ...per la nostra attività' ha spiegato Giovanni Malagò, che ha ricevuto il premio speciale Manlio Scopigno e Felice Pulici. 'Manlio Scopigno e Felice Pulici per noi incarnano i veri valori dello sport. ...

