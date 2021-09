Sport: Malagò, 'Italia ha fatto squadra, è un esempio a livello assoluto' (Di lunedì 20 settembre 2021) Roma, 20 set. - (Adnkronos) - "Abbiamo fatto squadra e l'Italia in questo senso è davvero un esempio a livello assoluto". Lo dice il presidente del Coni Giovanni Malagò, parlando dei successi dello Sport Italiano nel corso della cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico, a Pizzo Calabro. "A Tokyo sono successe cose belle e inaspettate, ma sapevamo che avevamo tante possibilità di vincere. La scintilla è partita dagli Europei di calcio, e l'entusiasmo ha davvero caricato la nostra spedizione. Poi, forse anche la pandemia e l'assenza di pubblico, hanno reso compatti i nostri atleti, che andavano a tifare gli uni per gli altri. Poi sono venute le Paralimpiadi, il volley, la canoa, il triathlon. Ieri a Misano c'erano venti atleti ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 settembre 2021) Roma, 20 set. - (Adnkronos) - "Abbiamoe l'in questo senso è davvero un". Lo dice il presidente del Coni Giovanni, parlando dei successi dellono nel corso della cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico, a Pizzo Calabro. "A Tokyo sono successe cose belle e inaspettate, ma sapevamo che avevamo tante possibilità di vincere. La scintilla è partita dagli Europei di calcio, e l'entusiasmo ha davvero caricato la nostra spedizione. Poi, forse anche la pandemia e l'assenza di pubblico, hanno reso compatti i nostri atleti, che andavano a tifare gli uni per gli altri. Poi sono venute le Paralimpiadi, il volley, la canoa, il triathlon. Ieri a Misano c'erano venti atleti ...

Ultime Notizie dalla rete : Sport Malagò Il presidente Mattarella inaugura l'anno scolastico: "Con vaccini mai più chiusura scuole" ...aderito al Piano estate e sono state recuperate un milione di ore di attività didattica e di sport; ... accompagnati dal Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Giovanni Malagò, e dal ...

Diretta ore 16:30: anno scolastico 2021/22, l'inaugurazione con Mattarella e Bianchi Per quanto riguarda lo sport grande spazio alle olimpiadi e paraolimpiadi di Tokyo, accompagnati dai presidenti Giovanni Malagò (Coni) e Luca Pancalli (Cip). Ospiti gli atleti Caterina Banti, Monica ...

